Приложение для иностранцев ruID стало доступно для скачивания

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Многоязычное приложение для иностранных граждан ruID, с помощью которого можно подать заявление о безвизовом въезде, сдать биометрию и создать цифровой профиль для получения госуслуг в РФ, стало доступно в магазинах приложений.

"Запущено новое мультиязычное мобильное приложение для иностранцев ruID. С его помощью можно подать заявление о въезде в Россию, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в нашей стране. Скачать приложение можно в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store", - говорится в сообщении Минцифры России.

Приложение доступно на семи языках. Кроме русского, это английский, армянский, казахский, киргизский, таджикский и узбекский.

Для того, чтобы подать заявление о безвизовом въезде в РФ, необходимо зарегистрироваться в ruID, для чего потребуется электронная почта (российский номер телефона указывать не обязательно). После этого не позднее, чем за 72 часа до въезда в РФ указать цель поездки и свои данные; лишь в исключительных случаях проинформировать о визите можно за четыре часа до пересечения границы. Также нужно сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и дождаться проверки данных.

"Заявление могут не оформлять граждане Республики Беларусь, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России и члены их семей", - отмечается в сообщении.

По информации Минцифры, при пересечении границы данные из заявления проверяются, формируется цифровой профиль иностранного гражданина, создаются СНИЛС и стандартная учётная запись Госуслуг, которые пригодятся, например, для оформления российской сим-карты.

"Постепенно будет расширяться перечень услуг, доступных внутри страны", - пообещали в Минцифры.

Эксперимент по сдаче иностранными гражданами и лицами без гражданства биометрических данных при пересечении границы РФ стартовал 1 декабря 2024 года в четырех аэропортах Москвы и Подмосковья и пункте пропуска в Оренбургской области.

Согласно постановлению правительства РФ, первый этап эксперимента пройдет с 00:00 1 декабря 2024 г. по 23:59 30 июня 2026 г. по местному времени в пяти пунктах пропуска: в трех столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, в подмосковном Жуковском, а также на автомобильном грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу РФ Маштаково (Оренбургская область) на границе с Казахстаном. На втором этапе в период с 00:00 30 июня 2025 г. до 23:59 30 июня 2026 г. по местному времени эксперимент проведут во всех пунктах пропуска.

На первом этапе эксперимента при прохождении пограничного контроля для пересечения границы РФ иностранцы должны сдавать биометрические персональные данные (изображение лица и отпечатки пальцев) в указанных пунктах пропуска, а на втором этапе для безвизового въезда в РФ все иностранцы будут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.