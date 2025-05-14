Спрос на российские отели в майские праздники вырос на 42%

Спрос на Анапу снизился только на 5%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Спрос на объекты размещения в регионах России в период майских праздников вырос в годовом измерении на 42%, при этом спрос на Анапу снизился лишь на 5%, сообщил Российский союз туриндустрии.

По данным платформы для отелей Travelline, которые приводит РСТ, в десятку лидеров по бронированиям отелей среди российских регионов вошли Краснодарский край с долей в общих продажах 20,2% (+33% к прошлому году), Петербург - 15,7% (+50%), Москва - 13,4% (+65%), Ставропольский край - 5,6% (+26%), Татарстан - 4,2% (+25%), Крым 3,2% (+82%), Калининградская область - 3,2% (+26%), Московская область - 3% (+28%), Ярославская область - 2,3% (+81%) и Нижегородская область - 2% (+30%).

Большие темпы прироста объемов продемонстрировали также Тверская (+120%), Новгородская (80%) и Тюменская области (+91%).

Средняя стоимость размещения в сутки по стране на майские праздники составила 10,4 тысячи рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Авиабилеты в обе стороны в среднем стоили 24,5 тысяч рублей, что выше прошлогодних показателей на 11%.

По оценке генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, по итогам майских праздников рост объемов в целом по всем внутренним направлениям составил 5% к 2024 году, исключая Анапу. В первую пятерку вошли Краснодарский край, Кавминводы, Петербург, Крым, Подмосковье. Год назад Крым не входил даже в топ-5, рост по нему значительный - 35%. Краснодарский край без Анапы вырос на 3%, Петербург и Подмосковье прибавили по 10%.

Ромашкин добавил, что Анапа в этот период показала минус всего 5% к прошлогодним показателям, в то время как на лето падение продаж уже составляет 75%.

"Причина очевидна - в мае там еще не купаются. Ждем на днях очередного заявления Роспотребнадзора о состоянии анапских пляжей", - сказал он и добавил, что пока невозможно понять, какой будет реакция туристов на внутреннем рынке на массовые отмены вылетов в пиковые даты мая.

"Наверно, негативное влияние как-то скажется, но в эти праздники по стране путешествуют в пять раз меньше россиян, чем в середине лета, поэтому и картина не критичная", - объяснил он.