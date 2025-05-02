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Минобороны сообщило, что войска РФ за неделю улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, группировки "Южная" и "Центр" улучшили позиции, сообщило Минобороны РФ в сводке за неделю.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики", - сказано в его сообщении в пятницу.

По данным ведомства, за неделю в зоне действий группировки "Запад" ВСУ потеряли свыше 1 630 военных.

В Минобороны сообщили, что в зоне ответственности группировки "Север" на белгородском и харьковском направлениях за неделю армия Украины потеряла свыше 1 530 человек.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - говорится в сообщении министерства.

В зоне действий группировки "Южная" Украина за неделю потеряла почти 1,8 тыс. человек, заявили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад Нацгвардии", - сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, в зоне действий группировки "Центр" потери ВСУ за неделю составили почти 3 тыс. военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - сказано в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобороны, в зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ за неделю потеряли более 1 220 военных.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих", - сообщило министерство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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