В Магаданской области под лавиной пропала сноубордистка

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В районе Карамкенского перевала в Магаданской области, где лавина сошла на необорудованную горнолыжную трассу, ищут пропавшую девушку, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась и сама дошла до поселка. Местонахождение второй неизвестно", - говорится в сообщении.

На поиски пропавшей выдвинулись шесть сотрудников и две единицы техники регионального поисково-спасательного отряда МЧС.