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Президент РФ сообщил, что общается с внуками, если позволяет рабочий график

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в интервью в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" рассказал о том, как общается с внуками.

На вопрос автора и ведущего программы Павла Зарубина, могут ли внуки президента неожиданно приехать к нему в Кремль, Путин ответил: "Могут, но все же понимают, что у меня график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко, чтобы с ними увидеться".

Журналист поинтересовался, строгий ли Путин с внуками, на что глава государства ответил отрицательно.

Далее президент проводил съемочную группу фильма на кухню и спросил, чем он может их угостить, после чего достал из холодильника бутылку кефира. Он отметил, что в вечернее время старается уже не есть.

Владимир Путин
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