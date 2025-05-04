Путин сказал, что у него в разные периоды появлялось желание обратиться к Богу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что время от времени у него возникает потребность обратиться к Богу.

"Дело в том, что у российского человека, у русского человека есть некоторое отличие от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, чем-то безграничном, о чем-то высшем. Даже атеисты в это верят. Мне так представляется", - сказал глава государства в документальном фильме телеканала "Россия-1" (ВГТРК) "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

"Поэтому у человека с такими взглядами и убеждениями, с таким морально нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему", - отметил он.

"Такая потребность внутренняя бывает и у меня. Перечислять все эти поводы и причины, наверное, не стоит", - добавил Путин.

Отрывок фильма опубликовал в своем телеграмм-канале соавтор фильма журналист Павел Зарубин.

Путин поделился воспоминанием, что "в период кризиса с "Норд-остом" впервые в жизни встал на колени".