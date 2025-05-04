Президент РФ уверен, что без традиционных ценностей страна утратит свою идентичность

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил убеждение, что без традиционных ценностей Россия утратит свою идентичность.

"Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет, Россия просто утратит свою идентичность, и это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", - сказал он в документальном фильме "России-1" (ВГТРК) "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Фрагмент фильма в своем телеграм-канале выложил соавтор фильма Павел Зарубин.