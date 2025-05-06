Более 40% россиян считают чрезмерной нагрузку российских школьников

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Около половины сограждан (45%) считают нынешнюю нагрузку российских школьников чрезмерной, 25 лет назад так считали 52% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

При этом каждый пятый россиянин (20%) считает, что дети в современных российских школах испытывают недостаточную учебную нагрузку, тогда как в 2000 году такого мнения придерживался каждый девятый (11%), отмечают социологи. Таким образом, этот процент увеличился почти вдвое за четверть века.

Согласно опросу, более трети респондентов (35%) оценивают учебную нагрузку в российских школах как нормальную, четверть века назад такие оценки давали 37% сограждан.

По данным ВЦИОМ, 9% россиян считают высоким уровень подготовки выпускников школ к предстоящей трудовой деятельности, 41% респондентов считают его средним, почти столько же опрошенных (40%) говорят о низком уровне и еще каждый десятый (10%) не знает, что сказать по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 20 апреля среди 1600 респондентов.