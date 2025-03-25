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Идею вернуть оценки за поведение в школах с сентября поддержали 59% россиян

Идею вернуть оценки за поведение в школах с сентября поддержали 59% россиян
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (59%) поддерживают инициативу министерства просвещения РФ восстановить с осени текущего года практику оценок поведения школьников, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Чаще всех такую позицию занимают мужчины и в целом россияне в возрасте от 45 лет - по 68% респондентов соответственно.

Среди родителей детей школьников возврат к оценкам за поведение приветствовали бы почти две трети (65%), при этом среди мужчин такую позицию занимают три четверти респондентов (75%), среди женщин - немногим более половины (53%).

Сторонники возврата к практике оценки поведения школьников считают, что такая мера полезна для контроля за недисциплинированными учениками, а также для поддержания авторитета учителей, отмечается к комментариях к исследованию.

Почти каждый пятый россиянин (18%) высказывается против возвращения к системе оценок за поведение, чаще всех такую позицию занимают сограждане в возрасте до 34 лет (24%) и женщины (22%), среди родителей школьников против выступает каждый седьмой (14%), отмечают в SuperJob.ru.

Аргументируя свою позицию, эти респонденты говорят о том, что оценки за поведение являются инструментом давления на родителей учеников, а также могут подталкивать родителей переводить своих детей на домашнее обучение.

По данным исследования, почти каждый четвертый россиянин (23%) затрудняется определиться со своим мнением по данному поводу, среди родителей школьников эта доля составляет 21%.

Опрос проводился 19-21 марта 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 366 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Опрос среди родителей детей школьного возраста был проведен в те же сроки, были опрошены 500 респондентов в 201 населенном пункте РФ, во всех федеральных округах.

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