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Почти половина россиян выступает за запрет доступа в соцсети до 16-летия

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Около половины россиян (44%) считают целесообразным введение в России запрета доступа в социальные сети подросткам в возрасте до 16 лет, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Согласно результатам исследования, опубликованным на портале во вторник, среди родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет доля сторонников таких ограничений составляет 46%. Доводы о том, что в соцсетях дети могут увидеть много плохого, а также уверенность в том, что подобного рода общение отрицательно влияет на учебный процесс, приведены среди аргументов запрета доступа к соцсетям в комментариях к опросу.

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В свою очередь, каждый третий россиянин (35%) не хотел бы введения такого запрета; среди родителей данного мнения придерживаются почти столько же респондентов (34%). Противники запретительных мер считают, что блокировать следует лишь доступ к неподходящей для детей информации, отмечает SuperJob.ru.

Из результатов опроса следует, что каждый пятый россиянин (20%) затрудняется определиться со своим мнением по данному вопросу, а среди родителей эта доля составляет 21%.

Опрос среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, проводился 8-11 ноября в 354 (родителей - в 351) населённых пунктах РФ во всех федеральных округах, отмечает портал.

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