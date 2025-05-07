Военный суд в Донецке рассмотрит дело экс-адвоката Эльмана Пашаева

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московская городская военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в получении от супруга Елены Блиновской Алексея более 45 млн рублей за якобы их освобождение от уголовного преследования.

"Уголовное дело направлено в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - сообщила Генпрокуратура РФ в среду.

Пашаев обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, с января по май 2024 года Пашаев получил от предпринимателя Алексея Блиновского 20,1 млн рублей и 300 тыс. долларов США "за оказание содействия в освобождении его и его супруги (блогера) Елены Блиновской от уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов".

Кроме того, добавили в ведомстве, в период с июля 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый, "по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил покушение на хищение у жителя Петрозаводска 15 млн рублей, пообещав ему оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотических средств и легализацию преступных доходов".

"Из указанной суммы Пашаев получил 10,5 млн рублей и компьютерную технику стоимостью около 500 тыс. рублей", - сказали в прокуратуре.

Блиновская - российский блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний". В минувшем марте Савеловский суд Москвы назначил ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов.