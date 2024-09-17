Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан в Москве по подозрению в получении от супруга Елены Блиновской Алексея крупной денежной суммы за якобы их освобождение от уголовного преследования, сообщила официальный представитель следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она отметила, что Пашаев задержан в Москве, "в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения".

"Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу", - сказала Петренко.

По версии ведомства, "достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере".

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО.