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Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве

Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве
Эльман Пашаев
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержанного по подозрению в получении от супруга Елены Блиновской Алексея более 45 млн рублей за якобы их освобождение от уголовного преследования.

"В отношении Пашаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в суде.

Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Накануне официальный представитель следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила о задержании в Москве бывшего адвоката. В отношении Пашаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным СКР, Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в Москве убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Пашаев получил от Блиновского денежные средства в размере не менее 18,5 млн рублей и 300 тыс. долларов.

Елена Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников она привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО.

Эльман Пашаев Елена Блиновская Алексей Блиновский
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