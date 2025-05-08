Россия и Китай проведут перекрестный Год образования

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай договорились о проведении Года образования для двух стран, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"Сегодня председатель КНР выступил с инициативой провести двусторонние Годы образования. Мы поддерживаем эту идею, считаем ее очень своевременной и полезной", - сказал он в ходе заявления по итогам российско-китайских переговоров в Москве.

Путин отметил также, что в настоящее время в обеих странах учатся десятки тысяч студентов на взаимной основе. "В Китае учатся 21 тысяча россиян, а у нас - 51 тысяча китайских студентов. Реализуется более 160 двусторонних образовательных программ для студентов и аспирантов на русском и китайском языках", - сказал президент РФ.

Кроме того, по его словам, функционируют 27 совместных учебных заведений, включая флагманский российско-китайский университет - это проект МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института.

Путин подчеркнул также, что действуют 12 межвузовских ассоциаций, включающих около 600 образовательных учреждений.