Путин отметил, что переговоры с председателем КНР были весьма содержательными

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в теплой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными", - сказал он журналистам по итогам российско-китайских переговоров.

При этом Путин назвал Си Цзиньпина "дорогим другом".