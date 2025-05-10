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Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В России готовы обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине, однако у Москвы есть свое мнение по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу CNN.

"Нам нужно будет об этом подумать. События развиваются, и у нас есть своя позиция по этому вопросу", - заявил Песков телеканалу, говоря о возможном перемирии.

Он также отметил, что если Киев хочет перемирия на 30 дней, то он мог бы согласиться и на трехдневное перемирие, которое ранее предлагал президент РФ Владимир Путин.

Вместе с тем пресс-секретарь поблагодарил посредников, в частности США, за их работу, отметив, что Россия открыта к диалогу.

Ранее Песков заявил, что для прекращения огня в рамках украинского конфликта требуется, чтобы США и Запад прекратили поставлять Украине вооружения.

Дмитрий Песков
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