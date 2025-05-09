Трамп все еще считает наилучшим вариантом 30-дневное перемирие на Украине

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает хорошим вариантом озвученную им ранее идею о 30-дневном перемирии на Украине.

"Переговоры с Россией, Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному перемирию без предварительных условий. Надеюсь, в итоге мы увидим приемлемое и соблюдаемое перемирие, а обе страны будут нести ответственность за то, чтобы затем проводить прямые переговоры", - написал он в соцсети True Social.

При этом, по мнению Трампа, "если перемирие не будет соблюдаться, то США и их партнеры будут вводить дальнейшие санкции".

Трамп подчеркнул, что по-прежнему привержен работе над украинским урегулированием, "вместе с европейцами".

"Перемирие должно привести к заключению мирного соглашения. Это можно сделать очень быстро, и я буду доступен моментально, если потребуется моя помощь", - добавил президент США.

Его комментарий отличается от прозвучавших ранее заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса, заявлявшего, что идея с 30-дневным перемирием не сработала, и теперь стороны должны сконцентрировать усилия на выработке условий для урегулирования конфликта.