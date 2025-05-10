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Макрон считает, что перемирие на Украине следует вводить без предварительных условий

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Предлагаемое Западом 30-дневное перемирие на Украине должно выполняться без каких бы то ни было предварительных условий, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон.

"Все попытки предлагать какие-то условия будут нацелены на то, чтобы выиграть время и не допустить мира", - приводит его слова телеканал BFM-TV.

При этом, по словам Макрона, находящегося с визитом на Украине, "мы договорились, что европейцы и американцы подготовят и скоординируют мощные санкции в случае нарушения перемирия". Так он прокомментировал озвученное украинской стороной предложение о 30-дневном перемирии, начиная с понедельника.

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По его мнению, принципы мирного урегулирования украинского конфликта нужно обсуждать потом - после вступления в силу перемирия.

Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня в рамках украинского конфликта требуется, чтобы США и Запад прекратили поставлять Украине вооружения.

Песков также ранее заявил, что Россию не испугать очередными европейскими санкциями, она научилась минимизировать их последствия.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Украина Франция Эммануэль Макрон
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