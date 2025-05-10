В Кремле заявили, что у РФ нет каналов для диалога с Макроном по перемирию

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - У России нет каналов для диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения предложенного западными странами 30-дневного перемирия на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У нас нет каналов диалога с президентом Франции, но у нас есть определенные каналы диалога с Вашингтоном, которые мы поддерживаем, обсуждаются различные вопросы", - сказал он в интервью "Первому каналу", комментируя предложение о перемирии.

Представитель Кремля напомнил, что "российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это озвучено не было, поэтому ситуация остается в этом плане противоречивой".