Ребенок пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ на машину в Курской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона в Хомутовском районе.

По его данным, с БПЛА было сброшено взрывное устройство на автомобиль в поселке Хомутовка Хомутовского района. "В результате удара пострадал 5-летний ребенок. Родственники самостоятельно доставили девочку в ближайшее медучреждение - Севскую ЦРБ Брянской области", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Хинштейн уточнил, что у ребенка осколочные ранения спины и ноги. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Родители, которые также находились в машине, не пострадали.

Ранее в воскресенье врио губернатора Курской области сообщил об атаке дронов ВСУ на село Гуево в Суджанском районе, ранения получили две женщины.