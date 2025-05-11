Военные РФ заявили о пяти попытках прорыва ВСУ в Курскую и Белгородскую области во время перемирия

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины предприняли пять попыток прорыва через госграницу России в Курской и Белгородской областях в период действия режима прекращения огня, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"ВСУ предприняты пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях", - говорится в его сообщении.

По данным Минобороны, украинские военные также совершили 37 атак и одну разведку боем в районах населенных пунктов Павловка, Будки Сумской области, Теткино Курской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской народной республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Ульяновка, Новооленовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Троицкое, Веселое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка и Новосергеевка Донецкой народной республики, которые были отражены.