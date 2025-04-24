Минпромторг оценил дефицит кадров в обрабатывающей промышленности в 1,9 млн человек

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Обрабатывающей промышленности РФ требуется дополнительно около 1,9 млн работников, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов со ссылкой на данные Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

"Мы как министерство через свою информсистему, ГИС промышленности, имеем возможность достаточно оперативно собирать запросы, какие-то данные от компании. Мы оцениваем, и это совпадает, на самом деле, с теми оценками, которые дает социальный блок правительства - это где-то 1,9 миллиона человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о размере дефицита кадров.

Как отметил министр, из общего числа требуемых работников - "500-530 тыс. - это люди с высшим образованием, и все остальные - где-то 1 млн 400 тыс., около этой цифры, это среднее профессиональное образование, которое требуется, исходя из, в том числе, тех целей, которые у нас определены нацпроектами технологического лидерства".

Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности, по словам Алиханова, составила по итогам 2024 года более 88 тыс. рублей, увеличившись на 17% в номинальном выражении относительно 2023 года. "Динамика достаточно неплохая", - прокомментировал эти цифры глава Минпромторга.

По данным Росстата, безработица в России в феврале 2025 года составила 2,4%, оставшись на уровне января. В среднем за 2024 год заработная плата составила 87 952 рубля в месяц, увеличившись на 18,3% в номинальном выражении, сообщало статистическое ведомство.