Поиск

Минпромторг оценил дефицит кадров в обрабатывающей промышленности в 1,9 млн человек

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Обрабатывающей промышленности РФ требуется дополнительно около 1,9 млн работников, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов со ссылкой на данные Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

"Мы как министерство через свою информсистему, ГИС промышленности, имеем возможность достаточно оперативно собирать запросы, какие-то данные от компании. Мы оцениваем, и это совпадает, на самом деле, с теми оценками, которые дает социальный блок правительства - это где-то 1,9 миллиона человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о размере дефицита кадров.

Как отметил министр, из общего числа требуемых работников - "500-530 тыс. - это люди с высшим образованием, и все остальные - где-то 1 млн 400 тыс., около этой цифры, это среднее профессиональное образование, которое требуется, исходя из, в том числе, тех целей, которые у нас определены нацпроектами технологического лидерства".

Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности, по словам Алиханова, составила по итогам 2024 года более 88 тыс. рублей, увеличившись на 17% в номинальном выражении относительно 2023 года. "Динамика достаточно неплохая", - прокомментировал эти цифры глава Минпромторга.

По данным Росстата, безработица в России в феврале 2025 года составила 2,4%, оставшись на уровне января. В среднем за 2024 год заработная плата составила 87 952 рубля в месяц, увеличившись на 18,3% в номинальном выражении, сообщало статистическое ведомство.

Антон Алиханов Росстат Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о нейтрализации двух боевиков, готовивших теракт с БПЛА на нефтехимическом объекте

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход РФ
Военная операция на Украине

87 беспилотников уничтожено за ночь над территорией России

Что произошло за день: среда, 23 апреля

ФАС сообщила, что согласовывает ценовые политики 13 авиакомпаний

ФАС сообщила, что согласовывает ценовые политики 13 авиакомпаний

Министр культуры Любимова будет представлять РФ на похоронах папы римского Франциска

Министр культуры Любимова будет представлять РФ на похоронах папы римского Франциска

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

Рособрнадзор на год запретил прием в "Шанинку"

Россия внесла в стоп-лист 21 британского парламентария

Россия внесла в стоп-лист 21 британского парламентария
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6251 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне93 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ50 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });