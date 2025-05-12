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Госдума 14 мая рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума 14 мая рассмотрит законопроект о закреплении за правительством полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

"Законопроект о регулировании платного обучения в вузах планируется рассмотреть на этой неделе в среду", - сказал Володин журналистам.

По его словам, на заседание приглашен министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Спикер отметил, что в настоящее время у министерства высшего образования и науки нет полномочий регулировать объемы платного обучения.

При этом, обратил внимание Володин, на сегодняшний день 56% от числа всех обучающихся и в государственных, и в частных вузах получают образование на платной основе. Из этого числа 42,5% - на экономических и юридических отделениях.

"Выходит, практически, каждый четвертый выпускник вуза - это экономист или юрист", - подчеркнул Володин.

По его мнению, остается вопрос, есть ли у высшей школы ориентированность на рынок труда. Предложение о введении государственного регулирования числа обучающихся платно прежде всего нацелено на решение вопроса повышения качества образования, считает Володин.

Законопроект № 884102-8 в апреле в Госдуму внесли депутаты и сенаторы во главе с Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он содержит поправки к закону об образовании и предлагает закрепить за правительством полномочия по установлению объемов приема в вузы на платной основе, а также утверждению порядка и сроков определения указанного объема.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения не затронут вступительную кампанию 2025 года.

Вячеслав Володин Госдума правительство Валерий Фальков Валентина Матвиенко
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