Поиск

Реконструкция аэропорта в Орле приостановилась из-за финансовых проблем подрядчика

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Ирмаст-Холдинг" с января приостановил работы по реконструкции аэропортового комплекса "Южный" в Орле, несмотря на это подрядчик планирует сдать аэропорт в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вопросы реконструкции аэропорта обсуждались на встрече губернатора Андрея Клычкова с представителем компании Сергеем Солодовниковым.

Клычков отметил, что приостановка работ на объекте фиксируется с начала января 2025 года.

"Договорились, что до середины апреля мы ведем контроль за поиском субподрядчиков, и по результатам предоставления финансового плана и работ на объекте будем принимать решения - я уже неоднократно говорил, что мы рассматриваем возможность расторжения контракта, в случае невыполнения обязательств", - сказал глава региона.

При этом Клычков отметил, что за 2023-2024 годы подрядчик произвел достаточно большой объем работ - были построена взлетно-посадочная полоса, основание и стены пассажирского терминала, часть ограждений, коммуникаций, проделана работа по подключению водопровода.

"Порядка 50 миллионов неустойки и банковская гарантия уже взысканы с компании. Мы создаем условия для того, чтобы регион не потерял средства при любом стечении обстоятельств. Главная задача - построить аэропорт", - подчеркнул он.

В свою очередь Солодовников сообщил, что приостановка работ на территории аэропорта - это временное явление.

"Компания столкнулась с определенными финансовыми трудностями. Сейчас разработан план по их преодолению. Думаю, что в течение ближайших 2-3 недель работы на объекте возобновятся, и мы будем продолжать работу, чтобы в этом году сдать аэропорт. Взлетно-посадочная полоса сделана в полном объеме. Остались работы по зданию аэровокзала, по водосточно-дренажной сети и системе обеспечения", - сказал он.

Солодовников отметил, что в настоящее время компания сократила все расходы, которые не относятся к строительном работам на территории аэропорта.

"Постараемся максимально привлечь и денежные средства, и своих партнеров для того, чтобы закончить свою работу", - добавил он.

"Ирмаст-Холдинг" выступает подрядчиком первого этапа реконструкции аэропорта сметной стоимостью 1,4 млрд рублей.

Ранее Клычков заявлял о планах завершить первый этап (включая создание взлетно-посадочной полосы) до 31 августа 2024 года. В начале августа 2024 года он отметил, что работы ведутся по графику.

Работы по реконструкции в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" (входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года) стартовали в 2022 году.

Реконструкция позволит возобновить полеты воздушных судов из Орловской области в радиусе 3 тыс. км. Предполагается, что аэропорт будет востребован для авиасообщения с Москвой, Санкт-Петербургом, аэропортами юга России, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

В сентябре 2024 года заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев поддержал строительство второй очереди орловского аэропорта. Второй этап реконструкции предусматривает строительство дополнительных объектов аэропортовой инфраструктуры, обновление аэровокзального комплекса, а также определение оператора "Южного". Сроки завершения второго этапа не назывались.

В марте 2025 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета более 54 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта на реконструкцию аэропортового комплекса "Южный".

Также сообщалось о возбуждении уголовных дел по факту невыплаты зарплат строителям аэропорта в Орле "Ирмаст-Холдингом".

Аэропорт, расположенный в 6 км от центра Орла, не работает больше 10 лет. До закрытия он был способен принимать воздушные суда с максимальной взлетной массой 98 тонн (Як-42, Ту-154, Boeing-737 и более легкие), а также вертолеты всех типов.

Ирмаст-Холдинг Орел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле подтвердили продолжение действия приказа не бомбить энергообъекты Украины

СКР завел дело о теракте из-за подрыва газораспределительной станции "Суджа"

Роспотребнадзор сообщил о завозе в РФ более 10 опасных заболеваний в 2024 году

Роспотребнадзор сообщил о завозе в РФ более 10 опасных заболеваний в 2024 году

Минздрав должен к 2030 году на 15% снизить показатель временной нетрудоспособности

Минздрав должен к 2030 году на 15% снизить показатель временной нетрудоспособности

Карасин анонсировал повестку консультаций с США в Эр-Рияде

Две крупные нарколаборатории ликвидированы в Смоленской и Владимирской областях

СКР признал 43 тысячи жителей Курской области потерпевшими из-за вторжения ВСУ

На Кубани у горящей нефтебазы в воздухе выявили превышение ПДК бензола

Эстония с 31 марта перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Российские военные нейтрализовали за ночь 43 беспилотника ВСУ

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе369 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6050 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2222 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });