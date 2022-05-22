Правительство РФ направит 1 млрд руб. на реконструкцию аэропорта в Орле

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из бюджета 1 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта Южный, сообщается на сайте правительства.

"Деньги поступят в течение ближайших двух лет - 400 млн рублей в 2022 году, 600 млн рублей в 2023 году. С помощью федерального финансирования будет проведен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, обновлено здание аэровокзала. Открытие аэропорта после реконструкции запланировано в конце 2023 года", - говорится в сообщении.

Аэропорт Южный находится в 6 км от центра Орла. Он был построен в 1930-х годах и не работает с 2010 года.

В феврале правительство направило более 5,3 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае. Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", который входит в национальный проект "Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".