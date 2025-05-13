Задержан еще один организатор уличных гонок в Приангарье, закончившихся гибелью человека

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следователи задержали второго предполагаемого организатора нелегальных уличных гонок в Ангарском округе Иркутской области, сообщает региональное следственное управление СКР во вторник.

Задержана 32-летняя женщина, она дала признательные показания.

В ночь на 11 мая на 9-м километре дороги Ангарск - Тальяны водитель, участвовавший в нелегальных гонках, не справился с управлением. В результате ДТП 17-летняя девушка-пешеход погибла на месте, пострадавшие были госпитализированы.

"Следствие ходатайствует перед Ангарским городским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю, сбившему 17-летнюю девушку, и двоим организаторам", - отмечает СУ СКР.

Ранее сообщалось о задержании автомобилиста, наехавшего на девушку, и одного из предполагаемых организаторов нелегальных уличных гонок.