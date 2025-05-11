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Во время нелегальной гонки в Ангарске погибла 17-летняя девушка-пешеход

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Несовершеннолетняя девушка погибла в дорожно-транспортном происшествии в иркутском городе Ангарске, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.

"В ночь на 11 мая на 9-м километре автодороги "Ангарск - Тальяны" водитель автомобиля, участвовавший в нелегальных гонках, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, находившихся около проезжей части, с последующим съездом с дороги и наездом на другую автомашину", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП 17-летняя пешеход погибла на месте происшествия, остальные пострадавшие с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

СКР Ангарск Иркутская область
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