Сбивший пешехода на уличных гонках в Приангарье водитель отправлен под домашний арест

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ангарский городской суд Иркутской области в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста автомобилисту, наехавшему на девушку во время нелегальных уличных гонок, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Постановлением Ангарского городского суда 31-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца до 21 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 11 мая на 9-м километре автодороги Ангарск - Тальяны водитель, участвовавший в нелегальных гонках, не справился с управлением: машина наехала на пешеходов, находившихся около проезжей части, после съехала с дороги и столкнулась с другим автомобилем. В результате ДТП 17-летняя девушка-пешеход погибла на месте, двое пострадавших - девушка и юноша - доставлены в медучреждение.

Были задержаны водитель, сбивший девушку, и два предполагаемых организатора незаконных гонок.

Ведется расследование по ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.