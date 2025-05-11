Двое человек задержаны в Ангарске после ДТП на нелегальных гонках

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следствие задержало двух человек в рамках расследования уголовного дела о гибели девушки на нелегальных гонках в городе Ангарске, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.

"Один из предполагаемых организаторов нелегальных уличных гонок и водитель, совершивший наезд, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В ночь на 11 мая на 9-м километре автодороги Ангарск-Тальяны водитель автомобиля, участвовавший в нелегальных гонках, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, находившихся около проезжей части, а потом съехал с дороги и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП 17-летняя пешеход погибла на месте, пострадавшие с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).