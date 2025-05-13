Путин поручил представить предложения о передаче Минкультуры полномочий в сфере литературы

Фото:Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о передаче Минкультуры функций и полномочий по нормативно-правовому регулированию в сфере литературной и издательской деятельности.

Соответствующее поручение главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ: представить предложения о передаче Минкультуры России государственных функций и полномочий по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере литературной и издательской деятельности", - говорится в поручении.

Предложение необходимо предоставить до 10 июня 2025 года.