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Путин поручил представить предложения о передаче Минкультуры полномочий в сфере литературы

Путин поручил представить предложения о передаче Минкультуры полномочий в сфере литературы
Фото:Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о передаче Минкультуры функций и полномочий по нормативно-правовому регулированию в сфере литературной и издательской деятельности.

Соответствующее поручение главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ: представить предложения о передаче Минкультуры России государственных функций и полномочий по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере литературной и издательской деятельности", - говорится в поручении.

Предложение необходимо предоставить до 10 июня 2025 года.

Владимир Путин Минкультуры
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