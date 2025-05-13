Сеченовский университет сообщил о подготовке испытаний новой вакцины от аллергии на кошек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ученые разработали новую вакцину от аллергии на кошек, препарат находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям, сообщил Сеченовский университет.

"По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях", - говорится пресс-релизе.

Ученые Сеченовского университета вместе с коллегами из Венского медицинского университета обнародовали технологию создания нового класса рекомбинантных вакцин, предназначенных для лечения аллергии на кошек.

"Бороться с аллергией можно с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) - метода, который предполагает введение аллергена, вследствие чего повышается устойчивость организма к его воздействию. Однако доступные препараты для АСИТ представляют собой вакцины на основе экстрактов аллергенов, то есть аллергены выделяют непосредственно из шерсти кошки", - сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, заведующий лабораторией иммунопатологии Сеченовского Университета академик РАН Александр Караулов.

По его словам, в таких препаратах сложно соблюсти необходимую дозировку аллергена, они не охватывают весь спектр аллергенных белков, требуют многократного введения препарата и могут вызывать аллергические побочные эффекты.

Исследователи разработали первую в мире рекомбинантную вакцину от аллергии на кошек, лишенную недостатков экстрактных вакцин.

В университете аллергию на кошек назвали одной из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% человечества.