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В ФМБА сообщили о завершении клинических исследований аллерговакцины

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Завершается вторая фаза клинических исследований вакцины против аллергии к пыльце березы и некоторым пищевым аллергенам; их результаты станут известны в июле-августе текущего года, сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, директор ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов.

По его словам, вакцина прошла все необходимые этапы доклинических исследований, была продемонстрирована ее безопасность и специфическая активность. Помимо этого, успешно завершена первая фаза клинических исследований вакцины.

Хаитов сообщил, что вакцина требует порядка трех-пяти инъекций для достижения защитного уровня антител. Для сравнения другие вакцины, которые есть на рынке, требуют порядка 20 инъекций в сезон.

Ранее сообщалось, что вакцина является совместной разработкой Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и компании "Генериум".

Глава ФМБА Вероника Скворцова в ноябре 2024 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что регистрацию аллерговакцины ожидают в конце 2025 года. По ее словам, "это абсолютно рабочая, высокоэффективная вакцина, (которая) не имеет аналогов в мире".

ФМБА
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