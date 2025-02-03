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Вакцина от аллергии на березу прошла первую фазу клинических испытаний

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина от аллергии на пыльцу березы - совместная разработка компании "Генериум" и Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) - прошла первый этап клинических исследований, сообщил журналистам вице-президент компании "Генериум" Дмитрий Кудлай в Новосибирске в понедельник.

"Это рекомбинантная вакцина, завершена первая фаза исследований, сейчас готовимся ко второй фазе, в том числе к активной фазе поллинации, когда будет сезон цветения, это важный этап", - сказал он, уточнив, что вторая и третья фаза клинических испытаний будут объединены.

Предварительные данные по итогам клинических испытаний могут быть представлены уже в августе 2025 года на Всемирном иммунологическом конгрессе в Австрии.

"Для перспективного внедрения у нас останется около года - полутора", - отметил Кудлай.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы ожидают в конце 2025 года.

Со ссылкой на результаты предшествующих экспериментов она отмечала, что "это абсолютно рабочая, высокоэффективная вакцина, аналогов в мире не имеет".

Препарат предназначен для тех, у кого уже есть аллергия на пыльцу раннецветущих деревьев.

Курс вакцинации предполагает предсезонный курс (3-5 инъекций) в первый год терапии и до двух инъекций перед следующими сезонами цветения березы. Вакцина индуцирует выработку специфических антител, блокирующих связывание IgE-антител пациента с аллергенными белками пыльцы березы и яблони.

Вероника Скворцова ФМБА Генериум Дмитрий Кудлай
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