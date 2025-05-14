Поиск

Минстрой уличил некоторые регионы в ускорении строительства только на бумаге

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Некоторые регионы сокращают инвестиционно-строительный цикл только на бумаге, по факту сроки возведения объектов в них в разы выше, чем в субъектах с более медленным документооборотом, заявил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко на сессии НОСТРОЙ на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".

"Есть субъекты, у которых по бумагам все отлично, у них очень быстро все строится по бумагам. По факту они в разы превышают по срокам строительства иные субъекты, где достаточно хуже положение в отношении бумаг. Это показывает то, что субъект, хотя и достаточно, может, не цифровизован, не хватает средств, документы у него где-то отстают, но при этом оказывается существенное содействие инвесторам в реализации проектов на земле", - сказал он.

Он напомнил о существовании так называемого "светофора" продолжительности инвестиционно-строительного цикла.

"Вот статистика по продолжительности отдельных процедур. В целом по регионам, если мы возьмем срок внесения изменений в генеральный план за отчетный период, есть субъекты, в которых средний срок (...) составляет 578 дней, есть пять дней, есть 166 дней. То есть, если погрузиться дальше в причины и следствие, почему это произошло, то будет понятно, что пять дней, конечно же, это нереально. Это просто-напросто какие-то административные меры были приняты в отношении каких-то объектов, которые требуют срочной реализации, либо еще какие-то другие причины", - отметил замминистра.

Также Музыченко ответил на вопрос, планирует ли Минстрой добавить в этот "светофор" прединвестиционную стадию, которая связана с формированием документов для комплексного развития территорий по вовлечению земельных участков в оборот.

"Мы не можем оценить с точки зрения соблюдения административных процедур вот этот этап, потому что у нас не регламентированы сроки внесения изменений в генпланы, в ПЗЗ. Законопроект Минстроем такой уже подготовлен. (...) Четко прописаны все сроки: если пошли на изменения, значит они должны составлять столько-то. Либо отказывай и говори, что там строить это нельзя. Поэтому после, соответственно, принятия закона это все будет подгружено также в данный рейтинг, "светофор", и войдет в работу", - пообещал он.

Минстрой Сергей Музыченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Закрытые торги по продаже флота и имущества Мурманского пароходства пройдут 18 июня

В Минпромторге заявили о продолжении доработки самолета "Байкал"

Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии

Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Проект самолета "Байкал" закрыт

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Президент Бразилии планирует попросить Путина встретиться с Зеленским

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

В Белгородской области 16 человек пострадали от украинских атак

РФ не признает выводы ИКАО об ответственности Москвы за крушение MH17

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });