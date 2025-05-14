Минстрой уличил некоторые регионы в ускорении строительства только на бумаге

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Некоторые регионы сокращают инвестиционно-строительный цикл только на бумаге, по факту сроки возведения объектов в них в разы выше, чем в субъектах с более медленным документооборотом, заявил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко на сессии НОСТРОЙ на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".

"Есть субъекты, у которых по бумагам все отлично, у них очень быстро все строится по бумагам. По факту они в разы превышают по срокам строительства иные субъекты, где достаточно хуже положение в отношении бумаг. Это показывает то, что субъект, хотя и достаточно, может, не цифровизован, не хватает средств, документы у него где-то отстают, но при этом оказывается существенное содействие инвесторам в реализации проектов на земле", - сказал он.

Он напомнил о существовании так называемого "светофора" продолжительности инвестиционно-строительного цикла.

"Вот статистика по продолжительности отдельных процедур. В целом по регионам, если мы возьмем срок внесения изменений в генеральный план за отчетный период, есть субъекты, в которых средний срок (...) составляет 578 дней, есть пять дней, есть 166 дней. То есть, если погрузиться дальше в причины и следствие, почему это произошло, то будет понятно, что пять дней, конечно же, это нереально. Это просто-напросто какие-то административные меры были приняты в отношении каких-то объектов, которые требуют срочной реализации, либо еще какие-то другие причины", - отметил замминистра.

Также Музыченко ответил на вопрос, планирует ли Минстрой добавить в этот "светофор" прединвестиционную стадию, которая связана с формированием документов для комплексного развития территорий по вовлечению земельных участков в оборот.

"Мы не можем оценить с точки зрения соблюдения административных процедур вот этот этап, потому что у нас не регламентированы сроки внесения изменений в генпланы, в ПЗЗ. Законопроект Минстроем такой уже подготовлен. (...) Четко прописаны все сроки: если пошли на изменения, значит они должны составлять столько-то. Либо отказывай и говори, что там строить это нельзя. Поэтому после, соответственно, принятия закона это все будет подгружено также в данный рейтинг, "светофор", и войдет в работу", - пообещал он.