Сертификация самолета "Байкал" ожидается в 2026 году

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" ведется в соответствии с закрепленным в госконтракте графиком, сертификация самолета ожидается в 2026 году, сообщил технический директор "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА, является исполнителем контракта) Виталий Шорохов.

По его словам, на текущий момент предприятием изготовлено три опытных образца самолета - два летных и один статический.

"В настоящее время ведется производство третьего летного образца с двигателем ВК-800 с входом на испытания в конце текущего года, что позволит сертифицировать самолет в заданные сроки - в 2026 году", - передала пресс-служба Минпромторга РФ слова Шорохова.

Как отметила директор программ малой авиации УЗГА Эльвира Киреева, в этом году были проведены летные испытания с импортной силовой установкой, проведено устранение полученных замечаний, параллельно идет работа по доработке конструкторской документации под отечественный двигатель.

В апреле 2025 года Минпромторг заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой". Предполагается, что в рамках контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета "Байкал", проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения. В условиях тендера сообщалось, что работы должны быть завершены до 17 декабря 2027 года, их максимальная стоимость оценена в 10,4 млрд руб.

Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Первый тендер Минпромторга на разработку "Байкала" в 2019 году выиграла структура "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА) - ООО "Байкал Инжиниринг". Три опытных образца самолета были оснащены двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller (оба производителя - из США). В 2022 году иностранные партнеры вышли из проекта. Необходимость доработки лайнера с учетом импортозамещения ключевых узлов привела к значительному сдвигу в сроках реализации проекта, объяснял Минпромторг.

Перенос сроков создания регионального самолета неоднократно вызывал критику со стороны вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В среду он заявил, что проект зашел в тупик, но согласился с необходимостью продолжать разработку нового самолета для местных авиалиний взамен устаревшему АН-2. Минпромторг со своей стороны напомнил, что работы по "Байкалу" продолжаются.

Первые поставки "Байкалов" ожидаются в конце 2026 года, заявлял в марте глава Минпромторга Антон Алиханов. Стартовый заказчик - авиакомпания "Аврора", с которой подписано соглашение на 95 таких самолетов. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, всего к 2030 году планируется произвести 139 таких машин.