В Минпромторге заявили о продолжении доработки самолета "Байкал"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Работа над созданием легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественным двигателем продолжается с учетом ранее полученных замечаний, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

В министерстве напомнили, что 9 апреля 2025 года был заключен государственный контракт с АО "УЗГА" (исполнитель проекта) на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию регионального самолёта с отечественной силовой установкой.

"В рамках государственного контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения", - заявили в Минпромторге.

Ранее в среду вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил о прекращении работы над проектом самолета "Байкал". "У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2", - сказал он в ходе заседания комитетов в Госдуме РФ в среду.

В Минпромторге напомнили, что в ходе предварительных испытаний самолета "Байкал" был получен ряд замечаний от летчиков-испытателей, выполнявших полеты по программе.

"Результаты изучения специалистами ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" отчетных материалов летных испытаний и летных оценок показывают достаточную устойчивость и управляемость самолета ЛМС-901 на большинстве режимов полета. Некоторые особенности поведения самолета на взлетно-посадочных режимах полета успешно устраняются путем доработки конструкции шасси, хвостового оперения и проводки управления в продольном канале", - говорится в сообщении.

Для валидации достижения требуемого результата выполнено 20 полетов на втором опытном образце, доработанном с учетом полученных замечаний. Эффективность выполненных доработок подтверждена.

"Успешные результаты указанной выше работы позволили принять решение о необходимости продолжения ОКР, в рамках которой будет проведена модификация самолета ЛМС-901 путем оснащения его маршевой силовой установкой с двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901 российского производства", - сообщили в Минпромторге.