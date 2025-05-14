В Минпромторге заявили о продолжении доработки самолета "Байкал"
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Работа над созданием легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественным двигателем продолжается с учетом ранее полученных замечаний, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.
В министерстве напомнили, что 9 апреля 2025 года был заключен государственный контракт с АО "УЗГА" (исполнитель проекта) на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию регионального самолёта с отечественной силовой установкой.
"В рамках государственного контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения", - заявили в Минпромторге.
Ранее в среду вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил о прекращении работы над проектом самолета "Байкал". "У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2", - сказал он в ходе заседания комитетов в Госдуме РФ в среду.
В Минпромторге напомнили, что в ходе предварительных испытаний самолета "Байкал" был получен ряд замечаний от летчиков-испытателей, выполнявших полеты по программе.
"Результаты изучения специалистами ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" отчетных материалов летных испытаний и летных оценок показывают достаточную устойчивость и управляемость самолета ЛМС-901 на большинстве режимов полета. Некоторые особенности поведения самолета на взлетно-посадочных режимах полета успешно устраняются путем доработки конструкции шасси, хвостового оперения и проводки управления в продольном канале", - говорится в сообщении.
Для валидации достижения требуемого результата выполнено 20 полетов на втором опытном образце, доработанном с учетом полученных замечаний. Эффективность выполненных доработок подтверждена.
"Успешные результаты указанной выше работы позволили принять решение о необходимости продолжения ОКР, в рамках которой будет проведена модификация самолета ЛМС-901 путем оснащения его маршевой силовой установкой с двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901 российского производства", - сообщили в Минпромторге.
Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Тендер Минпромторга на разработку "Байкала" в 2019 году выиграла структура "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА) - ООО "Байкал Инжиниринг". Первые три опытных образца самолета были оснащены двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller (оба производителя - из США). В 2022 году иностранные партнеры вышли из проекта. Необходимость доработки лайнера с учётом импортозамещения привела к значительному сдвигу в сроках реализации проекта, объяснял Минпромторг.
Весной этого года министерство объявило конкурс на выполнение ОКР по доработке девятиместного регионального самолета "Байкал". Работы должны быть завершены до 17 декабря 2027 года. Их максимальная стоимость оценена в 10,4 млрд руб.
Первые поставки "Байкалов" ожидаются в конце 2026 года, заявлял в марте глава Минпромторга Антон Алиханов. Стартовый заказчик - авиакомпания "Аврора", с которой подписано соглашение на 95 таких самолетов. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, всего к 2030 году планируется произвести 139 таких машин.