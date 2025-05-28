Разработчик оценил стоимость самолета "Байкал" в пределах 340 млн рублей

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Стоимость легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал", который разрабатывает "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), составит от 220 млн до 340 млн рублей, сообщил "Ведомостям" гендиректор компании Леонид Лузгин.

"Цена "Байкала" соответствует рынку. Она сопоставима со стоимостью американских одномоторных самолетов Cessna Grand Caravan. На заводе производителя Grand Caravan стоит от $2,2 млн до $3,4 млн - это отпускная цена без доставки, таможни и проч. С учетом логистики, таможни, доставки наш "Байкал" будет точно дешевле иностранных аналогов", - отметил он.

Лузгин уточнил, что в процессе предварительных испытаний самолета были выявлены достаточно серьезные конструкторские замечания. Однако УЗГА совместно с профильными институтами (НИЦ им. Жуковского, СибНИА им. Чаплыгина, ЦАГИ, ГосНИИАС и ГкНИПАС) устранила их и "подтвердила правильность принятых конструкторских решений, в том числе в ходе предварительных испытаний", - сказал он.

"Например, мы убрали усилие в канале руля высоты, повысили характеристики устойчивости и управляемости в полном диапазоне центровок и взлетных весов и т. д. Сейчас самолет проходит ремоторизацию. После этого начнутся дальнейшие испытания. (...) После ремоторизации ЛМС "Байкал" будет полностью соответствовать техническому заданию и готов к сертификации", - подчеркнул топ-менеджер.

Он добавил, что эксплуатанты активно интересуются "Байкалом", уже "есть предварительные заказы и твердые контракты".

Лузгин напомнил, что УЗГА работает над проектом "Байкал" с 2019 года без срывов по срокам. "Работа идет по графику и в соответствии с подписанным госконтрактом", - подчеркнул гендиректор завода.

Уже изготовлены три опытных образца самолета, два из них - летные и еще один - для статических испытаний. "Мы завершили тесты в объеме до ремоторизации, самолеты переданы на доработку для установки отечественного двигателя ВК-800СМ и винта АВ-901", - сказал Лузгин.

Третий летный образец "Байкала" УЗГА планирует достроить к IV кварталу 2025 года. Наличие трех самолетов позволит выполнить программу сертификации до конца 2026 года, резюмировал глава предприятия.

В апреле 2025 года Минпромторг заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой". Предполагается, что в рамках контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета "Байкал", проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения. В условиях тендера сообщалось, что работы должны быть завершены до 17 декабря 2027 года, их максимальная стоимость оценена в 10,4 млрд рублей.

Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Первый тендер Минпромторга на разработку "Байкала" в 2019 году выиграла структура "Уральского завода гражданской авиации" - ООО "Байкал Инжиниринг". Три опытных образца самолета были оснащены двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller (оба производителя - из США). В 2022 году иностранные партнеры вышли из проекта. Необходимость доработки лайнера с учетом импортозамещения ключевых узлов привела к значительному сдвигу в сроках реализации проекта, объяснял Минпромторг.

Перенос сроков создания регионального самолета неоднократно вызывал критику со стороны вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В середине мая он заявил, что проект зашел в тупик, но согласился с необходимостью продолжать разработку нового самолета для местных авиалиний взамен устаревшему Ан-2. Минпромторг со своей стороны напомнил, что работы по "Байкалу" продолжаются.

Первые поставки "Байкалов" ожидаются в конце 2026 года, заявлял в марте глава Минпромторга Антон Алиханов. Стартовый заказчик - авиакомпания "Аврора", с которой подписано соглашение на 95 таких самолетов. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, всего к 2030 году планируется произвести 139 таких машин.