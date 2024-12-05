РКН заблокировал доступ к ряду сайтов с аниме из-за ЛГБТ-пропаганды

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России ряд посвященных аниме сайтов в связи с тем, что они вовремя не удалили запрещённую в РФ информацию с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений или педофилии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии со ст. 15.1 закона 149-ФЗ Роскомнадзор направил уведомление с требованием удалить запрещенную информацию. Материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, либо пропагандирующих педофилию, удалены в отведенное время не были",- говорится в сообщении пресс-службы.



"В результате доступ к указанным ресурсам был ограничен", - заключили в пресс-службе РКН.

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация о блокировке в РФ ряда популярных ресурсов, посвященных просмотру аниме. Среди заблокированных оказались сайты Jut.su, YummyAnime и AnimeGo.

Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.