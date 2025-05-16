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"Ростсельмаш" отправит коллектив в единый отпуск в июне из-за ухудшения ситуации на рынке

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Ростсельмаш" меняет рабочий график и переносит единый ежегодный отпуск коллектива с августа-сентября на июнь, сообщает пресс-служба компании.

Это решение принято для оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники.

"Для компании мера вынужденная и обусловлена текущим экономическим контекстом в аграрном секторе. У аграриев нет средств на покупку необходимой им техники, в результате чего рынок кардинально просел. В 2025 году негативная динамика усугубилась", - говорится в сообщении.

В январе-апреле 2025 года поставки техники всех производителей конечным потребителям сократились к уровню аналогичного периода 2021 года на 76% по зерноуборочным комбайнам, на 49% - по кормоуборочным комбайнам, на 48% - по тракторам с шарнирно-сочлененной рамой.

"Из-за продолжающегося снижения спроса машиностроителям пришлось корректировать планы в сторону уменьшения. "Ростсельмаш" также был вынужден сократить программу выпуска продукции", - отмечается в пресс-релизе.

В нем также говорится, что озвученное решение по рабочему графику позволит оптимизировать издержки, сохраняя собственный коллектив. В то же время "Ростсельмаш" продолжает внимательно следить за изменениями на рынке сельхозтехники. Смена отрицательной динамики на положительную неизменно отразится на ситуации в компании.

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"" в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 6,923 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. При этом выручка снизилась на 20,7%, до 78,374 млрд рублей.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш") Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК, а также дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование.

Росспецмаш Ростсельмаш Константин Бабкин
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