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Поставки российской сельхозтехники на внутренний рынок РФ в I квартале упали на треть

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Отгрузки сельхозтехники российского производства на внутренний рынок РФ в I квартале 2025 года упали на 32,9% до 38,3 млрд рублей, подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегментах зерноуборочных комбайнов и сельскохозяйственных тракторов, поставки которых в январе-марте 2025 года сократились на 58,3% (до 437 шт.) и 39% (до 709 шт.) соответственно.

Росспецмаш по-прежнему не видит предпосылок к улучшению ситуации на российском рынке сельхозтехники и в отечественном сельхозмашиностроении в текущем году. Ассоциация констатирует, что рынок продолжает находиться под давлением высокой ключевой ставки, доходность аграрного бизнеса остается низкой. При этом меры господдержки машиностроителей и аграриев, по мнению ассоциации, недофинансированы. Вместе с тем себестоимость производства техники и сельхозпродукции растет.

Для улучшения ситуации в Росспецмаше предлагают отменить экспортные пошлины на сельхозпродукцию (в первую очередь - на зерновые), вернуть пятипроцентные льготные кредиты Минсельхоза на закупку сельхозтехники (сейчас ставка по таким кредитам - 12,5%) и предусмотреть ежегодный объем финансирования "программы 1432" (субсидирование скидок на сельхозтехнику для ее продажи аграриям на льготных условиях) в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок наряду с введением пропорциональной системы субсидирования, учитывающей долю производителя на рынке.

Росспецмаш отмечает, что за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также через льготный лизинг необходимо приобретать исключительно сельхозтехнику российского производства.

Президент ассоциации "Росспецмаш" и совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин в конце апреля говорил в интервью "Коммерсанту", что объем финансирования "программы 1432", на которую в текущем году было выделено 10 млрд рублей, необходимо удвоить. Он также заявил о неравных условиях конкуренции российских сельхозмашиностроителей с белорусскими, доля которых на российском рынке с 2021 года удвоилась и доросла до 40%.

"Программа льготных кредитов сегодня не работает: c начала года мы по ней продали два комбайна. А у белорусов с льготными кредитами проблем нет. Можно прийти в любой российский банк, взять кредит, купить белорусский комбайн, и белорусский бюджет выплатит вам три четверти ставки российского ЦБ – примерно 15% субсидий в год. Не 10% единоразово, как по "1432", а каждый год по 15% за счет белорусского бюджета. На российскую технику привилегий нет. Если ты идешь в Сбербанк, то тебе там скажут: "30% годовых, пожалуйста". Это создает неравные условия конкуренции, и, естественно, белорусы "отъедают" у нас долю", - отмечал Бабкин.

Выравнять ситуацию, по его мнению, можно, сделав так, чтобы "все субсидировались одинаково". "Можно договориться работать по единым правилам. Если в России нет возможности пользоваться льготными кредитами, то и Белоруссия пусть не прибегает к субсидиям. А если мы получаем субсидии, то и они пусть запускают такие же. Здесь речь скорее о межгосударственных договоренностях", - говорил Бабкин газете.

Росспецмаш Ростсельмаш Минсельхоз Белоруссия
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