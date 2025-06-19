Поиск

Минсельхоз снизит до 8% ставку льготных кредитов на покупку сельхозтехники

Речь идет о ставке, привязанной к ставке ЦБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ставка льготных кредитов, которые аграрии будут привлекать на покупку отечественной сельхозтехники, снизится с 12% до 8%. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы приняли решение сделать ставку для (покупки - ИФ) отечественной техники на уровне приоритетной, то есть 8%, она была 12%.

В ближайшее время приказ выйдет и, надеюсь, это даст толчок, чтобы увеличить объемы и дать возможность сельхозпроизводителям купить больше техники", - сказала она.

В России"Ростсельмашу" для отказа от неоплачиваемых отпусков нужно продавать от 400 машин в месяцЧитать подробнее

По ее словам, в нынешних условиях при сегодняшней ставке рефинансирования бизнесу тяжело решать задачи технического обновления на прежних условиях.

В связи с этим закупки сельхозтехники за последнее время резко сократились.

Речь идет о ставке, привязанной к ставке ЦБ.

Как сообщалось, в связи с ростом ключевой ставки Минсельхоз ввел так называемую плавающую ставку по льготным кредитам, которая привязана к ставке ЦБ. Ведомство разработало специальную шкалу для определения ставки и выделило несколько приоритетных направлений, для которых ставка по льготным кредитам будет ниже, чем для других отраслей. В настоящее время ставка для приоритетных направлений составляет 8%, для остальных - 12%. Ранее покупка сельхозтехники не входила в число приоритетных направлений.

"Мы видим, что на сегодня пробуксовывает механизм, и мы закупаем технику, но не в тех объемах, которые хотелось бы. На сегодня заключено договоров на порядка 20 млрд рублей. Это немного для нас", - заявила Фастова, поясняя необходимость изменения условий кредитования.

По ее словам, росту закупок также будут способствовать и льготные программы "Росагролизинга".

Минсельхоз ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак заявил о готовности РФ обеспечить поставки в строящийся нефтепровод Венгрия-Сербия

ПМЭФ-2025

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля
ПМЭФ-2025

Wildberries-Russ прорабатывает возможность выхода в Африку

ПМЭФ-2025

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Глава "Северстали" не исключил остановку ряда металлургических производств в РФ

ПМЭФ-2025

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Платина подорожала до максимума за 10 лет

Платина подорожала до максимума за 10 лет
ПМЭФ-2025

ЦБ РФ будет снижать ставку по мере торможения инфляции

ПМЭФ-2025

Решетников призвал добавить "любви к экономике" в дискуссию об инфляции

Глава МИД Венгрии заявил, что страна хочет сохранить поставки по нефтепроводу "Дружба"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6578 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });