Минсельхоз снизит до 8% ставку льготных кредитов на покупку сельхозтехники

Речь идет о ставке, привязанной к ставке ЦБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ставка льготных кредитов, которые аграрии будут привлекать на покупку отечественной сельхозтехники, снизится с 12% до 8%. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы приняли решение сделать ставку для (покупки - ИФ) отечественной техники на уровне приоритетной, то есть 8%, она была 12%.

В ближайшее время приказ выйдет и, надеюсь, это даст толчок, чтобы увеличить объемы и дать возможность сельхозпроизводителям купить больше техники", - сказала она.

По ее словам, в нынешних условиях при сегодняшней ставке рефинансирования бизнесу тяжело решать задачи технического обновления на прежних условиях.

В связи с этим закупки сельхозтехники за последнее время резко сократились.

Речь идет о ставке, привязанной к ставке ЦБ.

Как сообщалось, в связи с ростом ключевой ставки Минсельхоз ввел так называемую плавающую ставку по льготным кредитам, которая привязана к ставке ЦБ. Ведомство разработало специальную шкалу для определения ставки и выделило несколько приоритетных направлений, для которых ставка по льготным кредитам будет ниже, чем для других отраслей. В настоящее время ставка для приоритетных направлений составляет 8%, для остальных - 12%. Ранее покупка сельхозтехники не входила в число приоритетных направлений.

"Мы видим, что на сегодня пробуксовывает механизм, и мы закупаем технику, но не в тех объемах, которые хотелось бы. На сегодня заключено договоров на порядка 20 млрд рублей. Это немного для нас", - заявила Фастова, поясняя необходимость изменения условий кредитования.

По ее словам, росту закупок также будут способствовать и льготные программы "Росагролизинга".