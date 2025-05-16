Экс-вице-губернатор Рязанской области приговорен к 17 годам лишения свободы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков признан судом виновным в получении взяток и мошенничестве, сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд назначил экс-чиновнику 17 лет колонии строгого режима, штраф в размере 400 млн рублей и лишил его права занимать определённые должности на 12 лет.

Суд установил, что с января 2018 года по январь 2021 года Греков, действуя в составе организованной группы, получил взятки от представителей коммерческих организаций. Денежные средства передавались за общее покровительство при заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов для региона.

"Общая сумма взяток составила более 136 млн рублей. Кроме того, он похитил более 15 млн рублей из бюджета при закупке дорожной техники", - отмечает пресс-служба.

С Грекова также взыскана невозмещенная часть ущерба в сумме более 5 млн рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства.