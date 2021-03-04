Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков при поступлении на работу в региональное правительство представил ложные сведения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, прокурорская проверка подтвердила наличие у Грекова погашенной судимости, о которой он умолчал при назначении на должность вице-губернатора. Прокуратура области внесла губернатору Рязанской области представление по данному факту.

Греков освобожден с поста вице-губернатора Рязанской области с 28 января 2021 года по собственному желанию. Свое заявление он объяснил переходом на другую работу, не связанную с государственной службой.

Внимание представителей СМИ было привлечено к Грекову в декабре 2020 года, когда на пресс-конференции с Владимиром Путиным рязанская журналистка Александра Безукладова попросила для него звание Героя России за спасение людей при пожаре на арсенале в Скопинском районе. Президент обещал разобраться в ситуации.