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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Рязани арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК), сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2018-2021 годах Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений региона.

11 июля по этому же делу была арестована бывшая сенатор Совета Федерации от от Рязанской области Ирина Петина, напомнили в СК. Ей также вменяют получение взяток в особо крупном размере.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками центрального аппарата и регионального управления ФСБ России.

Следствие ищет имущество фигурантов дела, чтобы его арестовать и обеспечить возмещение ущерба, причиненного региональному бюджету.

СКР Рязань Рязанская область Совет Федерации Ирина Петина Игорь Греков
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