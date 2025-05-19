Трамп перед разговором с Путиным поговорил с Мелони, Макроном, Мерцем и Стармером

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел накануне телефонный разговор с премьером Италии Джорджей Мелони, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером, говорится в понедельник в пресс-релизе Совета министров Италии.

"У Мелони вчера вечером вместе со Стармером, Макроном и Мерцем был телефонный разговор с Трампом для консультаций перед разговором, который запланирован сегодня у Трампа с президентом России Владимиром Путиным", - отмечается в документе.

Мелони совместно с другими участниками разговора выразила "поддержку усилий Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине". Кроме того, она подчеркнула необходимость "немедленного и безусловного прекращения огня".

Итальянский премьер также выразила надежду на то, что Москва вступит в "серьезный непосредственный диалог глав государств" для украинского урегулирования.

Ранее Трамп заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с Путиным. "Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 по Москве - ИФ)", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что планирует обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также торговые вопросы.

Впоследствии в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Путина и Трампа.

"Разговор готовится", - сказал "Интерфаксу" в субботу вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.