Поиск

Источник сообщил о продлении запрета на экспорт бензина непроизводителями до сентября

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение продлить запрет на экспорт бензина сроком на полгода – с марта по сентябрь, но под запрет подпадут только непроизводители. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами совещания у вице-премьера РФ Александра Новака на эту тему.

Постановлением правительства с марта 2024 года сроком на полгода в России был введен запрет на экспорт бензина за рядом исключений, в частности, по экспорту по межправсоглашениям, однако на фоне затоваривания рынка с 20 мая до конца июня, затем до конца июля, действовало исключение, позволяющее экспортировать бензин производителям, переработавшим в 2022 году свыше 1 млн тонн нефти. Затем это постановление прекратило свое существование.

13 августа 2024 года вышло новое постановление правительства, которое ввело запрет на экспорт бензина с сентября до конца 2024 года. С декабря было введено послабление, разрешившее экспортировать бензин производителям, а действие запрета для остальных было продлено до конца января, а затем - еще на февраль.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

ЦБ посчитал преждевременным вводить период охлаждения для снятия своих денег в банкоматах

Минпромторг не считает санкции ЕС особо чувствительными для алюминиевой отрасли РФ

"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников

"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников

Золото подорожало до рекорда на фоне глобальной неопределенности

Золото подорожало до рекорда на фоне глобальной неопределенности
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5888 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2178 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });