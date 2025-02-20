Источник сообщил о продлении запрета на экспорт бензина непроизводителями до сентября

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение продлить запрет на экспорт бензина сроком на полгода – с марта по сентябрь, но под запрет подпадут только непроизводители. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами совещания у вице-премьера РФ Александра Новака на эту тему.

Постановлением правительства с марта 2024 года сроком на полгода в России был введен запрет на экспорт бензина за рядом исключений, в частности, по экспорту по межправсоглашениям, однако на фоне затоваривания рынка с 20 мая до конца июня, затем до конца июля, действовало исключение, позволяющее экспортировать бензин производителям, переработавшим в 2022 году свыше 1 млн тонн нефти. Затем это постановление прекратило свое существование.

13 августа 2024 года вышло новое постановление правительства, которое ввело запрет на экспорт бензина с сентября до конца 2024 года. С декабря было введено послабление, разрешившее экспортировать бензин производителям, а действие запрета для остальных было продлено до конца января, а затем - еще на февраль.