Минфин предложил отраслевые критерии допуска на российский рынок

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Допускать зарубежные компании на российский рынок нужно по определенному набору критериев, по аналогии с тем, как исторически, еще до санкционного противостояния, действовала система входа для иностранцев в российский финансовый сектор, считает Минфин.

Президент Владимир Путин в марте поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения в Россию иностранных компаний, ранее покинувших страну, а также актуализировать их перечень.

Замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на "Альфа саммите" 20 мая, сообщил, что предложение Минфина состоит из двух частей - приход иностранных инвесторов на фондовый рынок и возвращение компаний в реальном секторе экономики.

"Мы считаем, что на фондовый рынок надо приходить без ограничений - если кто-то захочет прийти на фондовый рынок из новых денег. Мы знаем, что у менеджеров инвестиционных фондов, управляющих компаний очень короткая память. И то, что они списали в ноль деньги на замороженных счетах, совершенно не значит, что они не придут покупать какие-то новые ценные бумаги, если увидят в них инвестиционную привлекательность. Наша позиция, и насколько мне известно, у Банка России такая же позиция - надо фондовый рынок открывать максимально. Кто хочет приходить, пускай приходит без разграничения на дружественных и недружественных", - сказал замминистра.

Для возвращения в реальный сектор, по мнению Минфина, нужны четкие критерии, и прорабатывать их должны, в частности, отраслевые министерства. В качестве примера он привел действовавший всегда механизм для выхода на российский рынок иностранных компаний финансового сектора.

"Что касается реальной экономики и покупки контроля уже в предприятиях любого сектора экономики, мы считаем, что должны быть определенные критерии разработаны. Есть пример, те же институты финансового рынка - во все времена, всегда, если страховая компания, например, хочет прийти на российский рынок, она должна соответствовать критериям, которые действовали всегда. В этом смысле нужно сделать подобный опыт в других отраслях, чтобы отраслевые ведомства сказали: мы хотим только те компании, которые сделают "раз, два, три". Об этом тоже говорилось - промсборка вроде как не очень пошла, но сделать, например, требования по локализации, и так далее, и тому подобное. Это министерства должны сделать", - пояснил Моисеев.

19 мая вице-премьер Александр Новак сообщил, что ведомства продолжают работу над критериями доступа на российский рынок иностранных инвесторов, ранее покинувших Россию из-за санкционного давления. Итогом этой работы должен стать отдельный нормативный акт.

Поручение правительству совместно с бизнесом проработать условия возврата на российский рынок иностранных инвесторов было дано президентом после мартовского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Срок исполнения этого поручения наступил 15 мая.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что РСПП представил свои предложения в конце апреля, определив, в частности, три возможных трека возврата: жесткий, "красный" - через обязательное получение согласия правкомиссии и исполнение наложенных ею условий для тех, кто вел себя недобросовестно при уходе и планирует вкладываться в стратегические отрасли; средний, "желтый" - через упрощенное получение согласия правкомиссии и с облегченными обязательствами при возврате для тех, кто допустил при уходе незначительные нарушения и планирует работать в наиболее пострадавших от санкций отраслях; мягкий, "зеленый" - через согласование с профильным ведомством для тех, кто вел себя корректно при уходе с российского рынка и не планирует работать в требующих господдержки сферах.

Путин на встрече с членами "Деловой России" сообщил, что на него уже выходят представители крупного бизнеса из недружественных стран с заинтересованностью вернуться в Россию.

Он отметил, что Россия готова принимать инвесторов-нерезидентов, но будет смотреть, "кто как себя вел", покидая рынок, а также на то, выгоден ли этот возврат российской экономике и как он повлияет на бизнес отечественных компаний. "Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла - значит, ее надо пускать. По-простому скажу, по-народному, невыгодно - надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании", - заявил глава государства.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал также, что "при возвращении (иностранных компаний на рынок - ИФ) нас будет интересовать не только то, как компании вели себя, но и то, как наш бизнес инвестировал". "Потому что если наш бизнес занял эту нишу, проинвестировал, то мы, конечно, должны дать ему период для того, чтобы эти инвестиции окупились", - пояснял министр.