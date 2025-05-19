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Новак сообщил о подготовке нормативного акта о возвращении иностранных инвесторов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ведомства продолжают работу над выработкой критериев доступа на российский рынок иностранных инвесторов, ранее покинувших Россию из-за санкционного давления. Итогом этой работы должен стать отдельный нормативный акт, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

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"Идет работа органов власти, Минэкономразвития вырабатывает меры совместно с другими (ведомствами - ИФ). В принципе, подходы понятны, готовится соответствующий нормативный акт", - сказал он.

Президент поручил правительству вместе с бизнесом проработать условия возврата на российский рынок иностранных инвесторов после мартовского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Срок исполнения этого поручения истек 15 мая.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что РСПП представил свои предложения в конце апреля, определив, в частности, три возможных трека возврата: жесткий, "красный" - через обязательное получение согласия правкомиссии и исполнение наложенных ею условий для тех, кто вел себя недобросовестно при уходе и планирует вкладываться в стратегические отрасли; средний, "желтый" - через упрощенное получение согласия правкомиссии и с облегченными обязательствами при возврате для тех, кто допустил при уходе незначительные нарушения и планирует работать в наиболее пострадавших от санкций отраслях; мягкий, "зеленый" - через согласование с профильным ведомством для тех, кто вел себя корректно при уходе с российского рынка и не планирует работать в требующих господдержки сферах.

Неделю назад президент Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" сообщил, что на него уже выходят представители крупного бизнеса из недружественных стран с заинтересованностью вернуться в Россию.

По его словам, Россия готова принимать инвесторов-нерезидентов, но будет смотреть, "кто как себя вел", покидая рынок, а также на то, выгоден ли этот возврат российской экономике и как он повлияет на бизнес отечественных компаний. "Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла - значит, ее надо пускать. По-простому скажу, по-народному, невыгодно - надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании", - заявил глава государства.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал также, что "при возвращении (иностранных компаний в Россию - ИФ) нас будет интересовать не только то, как компании вели себя, но и то, как наш бизнес инвестировал". "Потому что если наш бизнес занял эту нишу, проинвестировал, то мы, конечно, должны дать ему период для того, чтобы эти инвестиции окупились", - пояснял министр.

Александр Новак Владимир Путин Минэкономразвития Максим Решетников РСПП
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