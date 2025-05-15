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Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении

Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На данный момент ни один из ушедших с российского рынка брендов не подавал заявок о возвращении, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

"Возвращение брендов - это должна быть инициатива самих зарубежных компаний. В настоящий момент мне неизвестно о том, что какой-либо бренд или какая-то компания, которой принадлежит бренд, подала, например, в Минпромторг какую-то заявку о чем-либо", - сказал Чекушов журналистам в четверг в кулуарах выставки Mallpic в Сочи.

Он уточнил, что общий подход обозначил президент Российской Федерации, "в рамках этого общего подхода мы и будем работать". Соответствующие предложения Минпромторгом "также подготовлены в рамках той задачи, которую обозначил президент".

Ранее Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" заявил, что российские власти видят заинтересованность крупного бизнеса из недружественных стран в возращении на рынок РФ, но намерены при рассмотрении подобных заявок действовать прагматично и исходить из того, насколько это выгодно для страны, а также насколько корректно вели себя эти инвесторы, покидая рынок.

"На меня выходят, и крупный бизнес выходит, хотят вернуться. Ради бога, пожалуйста, но здесь очень важно (...), во-первых, нам нужно посмотреть, кто как себя вел", - сказал он, подчеркнув, что вновь занять покинутые ниши будет непросто с учетом того, что за время отсутствия иностранных брендов на российском рынке во многих промышленных сферах появились отечественные аналоги, по качеству не уступающие зарубежным.

Путин отметил, что иностранные инвесторы действительно могут представлять серьезную конкуренцию для российских компаний, и допуская нерезидентов на свой рынок, РФ будет руководствоваться тем, насколько это выгодно. При этом существенным будет фактор поведения иностранных инвесторов при уходе, в том числе, факт их участия в поддержке вооруженных сил Украины.

Говоря о возможных условиях возвращения иностранных брендов, Чекушов пояснил, что в первую очередь сейчас нужно думать об устойчивом развитии отечественных брендов и компаний.

"Как представители государства, мы не можем себе позволить не защищать их дальнейшую предпринимательскую деятельность. Поэтому первый и главный постулат - мы абсолютно точно будем исходить из интересов российских компаний. Ну, и как вы знаете, нас так научили наши так называемые западные партнёры исходить из своих интересов", - заявил он.

Как добавил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, многие российские бренды сейчас чувствуют себя настолько сильными, что выходят на зарубежные рынки.

"Это, кстати, большой плюс, что мы не капсулируемся внутри, а уходим в те регионы, где высокая конкуренция", - заверил он.

Роман Чекушов Минпромторг
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