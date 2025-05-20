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"КАМАЗ" вложит 4,2 млрд рублей в развитие димитровградского "ДААЗа"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" планирует направить 4,2 млрд рублей на модернизацию производства ООО "ДААЗ" (Димитровград, Ульяновская область) группы "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ, контролируется "КАМАЗом"), сообщил в Telegram губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"В планах расширить номенклатуру выпускаемой продукции, включая узлы подвески и шасси для легковых машин. После выхода на полную мощность ежегодная выручка предприятия вырастет до 10 млрд рублей - это значительно увеличит налоговую отдачу в областной и местный бюджеты", - написал он.

Соглашение о реализации инвестпроекта Русских и гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин заключили 20 мая в Казани.

"Развиваем Димитровградский индустриальный парк "Мастер". Благодаря подписанному с руководством "КАМАЗ" в 2022 году соглашению, совместными усилиями провели модернизацию площадей парка - это позволило привлечь новых резидентов. Их число выросло до 36, на предприятиях работают более 600 человек", - также написал губернатор.

"ДААЗ" производит комплектующие для легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства.

Группа ОАТ в своей отчетности названа крупнейшим в России холдингом, занимающимся производством автокомпонентов. В состав группы входит 10 производственных предприятий. Основными заказчиками продукции ОАТ являются российские автопроизводители: "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ".

Алексей Русских КАМАЗ Димитровград Сергей Когогин Ульяновская область ОАТ ДААЗ
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